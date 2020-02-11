День всех влюбленных отметят в культурных центрах и библиотеках Москвы

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Обширная программа для жителей и гостей столицы России подготовлена в честь празднования Дня всех влюбленных. Более 60 мероприятий пройдут в библиотеках и культурных центрах города, об этом во вторник сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Праздничная программа будет проходить с 12 по 15 февраля. Так, например, горожан ждет вечер, посвященный творчеству Ивана Бунина. Он пройдет в библиотеке искусств имени А. П. Боголюбова 12 февраля. А в доме культуры "Нагатино" 13 февраля состоится танцевальный спектакль "Лики любви". В этот же день в библиотеке №168 пройдет необычная книжная выставка.

"Кроме того, для москвичей организуют вечер быстрых свиданий. Формат подразумевает общение пар в течение нескольких минут, после чего собеседник меняется. Музыкальные концерты, спектакли пройдут в культурном центре "Новослободский" и доме культуры "Стимул", - говорится в сообщении.

Также в День святого Валентина состоится лекция "Гений и муза. Сальвадор Дали и Елена Дьякова". Мероприятие пройдет в Доме Гоголя.