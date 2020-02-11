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Работы по оборудованию автобусного маршрута Пыхчево-Яковлево начались в Новой Москве

В настоящее время ведется демонтаж покрытий и устройство кабельной канализации, устанавливаются водостоки

МОСКВА, 11 февраля./ТАСС/. Работы по организации дополнительного автобусного маршрута Пыхчево-Яковлево начались на территории Новой Москвы. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

"В ТиНАО стартовали работы по обустройству инфраструктуры первого из запланированных автобусных маршрутов. Он пройдет от деревни Пыхчево до деревни Яковлево, расположенных в поселении Десеновское. Протяженность нового маршрута составит более 5 км",- рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы.

В ведомстве уточнили, что решение об организации маршрута было принято по просьбам местных жителей, которым после запуска автобусов станет значительно удобнее добираться до нужных точек. Данный маршрут станет продолжением организованного в прошлом году автобусного сообщения Десеновское - Расторопово.

"Существующие узкие дороги расширят до 7-7,5 метров, чтобы обеспечить необходимую ширину полос для безопасного движения автобусов. Затем будет выполнено устройство основания дороги, укладка нового асфальтобетонного покрытия в два слоя и устройство новых тротуаров, которые позволят удобно и безопасно добираться от жилых домов к автобусным остановкам. По линии маршрута предусмотрена установка более 130 современных фонарей и уличных торшеров с энергосберегающими лампами", - утончили в ведомстве.

В настоящее время начаты работы по демонтажу покрытий и устройству кабельной канализации, выполняется устройство водостоков. В рамках работ осенью высадят почти 130 деревьев и более 150 кустарников.

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