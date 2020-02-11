Площадь обследования беспилотниками для надзора в Новой Москве утроится в 2020 году

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Площадь обследования беспилотными аппаратами в Новой Москве увеличится втрое в 2020 году, сообщила во вторник пресс-служба столичного Росреестра.

Для земельного надзора ведомство использует беспилотные аппараты, способные осуществлять фото- и видеосъемку участков с высоким качеством разрешения. Управляют летательными аппаратами инспекторы через наземную станцию, которая может работать в режимах выполнения полета, переработки материалов, анализа полета и привязки фотографий к центрам фотографирования.

"В текущем году запланировано увеличить площадь обследования территорий Новой Москвы беспилотниками в три раза - до 1,5 тыс. га", - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя управления Росреестра по Москве Александра Левченкова.

В 2019 году было проведено восемь запусков беспилотных летательных аппаратов на территории Новой Москвы, обследовано около 1,3 тыс. участков общей площадью 485 га. В результате выявлено 237 признаков нарушений земельного законодательства.

В материалах добавляется, что всего по итогам 2019 года специалисты государственного земельного надзора выявили около 1,2 тыс. нарушений. Самые распространенные - использование участка не по целевому назначению (44% от общего числа) и самовольное занятие участка (16%).

Сумма наложенных штрафов за 2019 год составила 102,417 млн рублей. Это сопоставимо с аналогичным показателем прошлого года - 102,413 млн рублей.