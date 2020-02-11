Количество абонентов "Мосэнергосбыта" увеличилось до 7,8 млн за 2019 год

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Количество абонентов "Мосэнергосбыта" увеличилось на 2,7% за 2019 год. Такого результата удалось достичь благодаря расширению зоны деятельности компании на территории московского региона, сообщил журналистам во вторник генеральный директор "Мосэнергосбыта" Андрей Ковалев.

"На данный момент у нас зафиксировано количество абонентов - 7 млн 829 тыс. 616. Эти показатели на 2,7% больше, чем в 2018 году. Тогда у нас было 7 млн 623 тыс. 32 потребителей", - сообщил Ковалев.

В 2019 году "Мосэнергосбыт" расширил свою зону присутствия вне московского региона. Так, например, была организована поставка услуг еще на 18 объектов ООО "Леруа Мерлен Восток". Всего на конец отчетного периода компания осуществляла энергоснабжение с оптового и розничного рынков электрической энергии 188 объектов крупных предприятий и организаций в 47 регионах страны.

"Мосэнергосбыт" - одна из крупнейших энергосбытовых компаний России, реализующая около 8,1% всей потребляемой в стране электроэнергии. Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории столичного региона.