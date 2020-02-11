За январь в Москве выявлено более 5,6 тыс. нарушений при управлении автобусами

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Сотрудники столичной Госавтоинспекции в январе проверили более 16,5 тыс. автобусов и выявили 5,6 тыс. нарушений, в том числе вождение с неисправными тормозами. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.

"В январе 2020 года проверено более 16500 автобусов, в том числе 5970 автобусов междугородного сообщения, 1033 автобусов международного сообщения, 3254 автобусов, осуществляющих перевозку пассажиров для производственных нужд, 6292 автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки под видом "заказных" и иные перевозки, - сказали в управлении. - Выявлено 5670 административных правонарушений".

Среди нарушений - управление автобусом без техосмотра, с неисправной тормозной системой либо неисправным рулевым управлением, с неисправным тахографом, либо не имеющих тахографа. Также при проведении осмотра транспортных средств, которые осуществляют пассажирские перевозки, сотрудниками дорожно-патрульной службы и технического надзора выявлено 240 автобусов с неисправностями, а также в конструкцию которых внесены изменения, несогласованные с Госавтоинспекцией.

"На специализированные стоянки за различные административные нарушения, в том числе несоответствующее техническое состояние, перемещен 51 автобус", - добавили в ГИБДД.