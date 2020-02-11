В Москве водителям рекомендуют пересесть на общественный транспорт из-за снегопада

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Автомобилистов в Москве просят не мешать уборке проезжей части от снега, а также им рекомендуется пересесть на городской общественный транспорт днем и в вечерний час пик. Об этом сообщается во вторник в Twitter Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

"На улице опять снег и гололедица. Все это надо убирать, чтобы вечером, когда поедем домой, не тратить время в пробках. Коммунальная техника уже вовсю работает. Не мешайте ей, по возможности пользуйтесь городским транспортом днем и вечерний час пик", - говорится в сообщении.

Ранее столичная Госавтоинспекция призвала водителей и пешеходов к внимательности на дороге из-за снегопада и возможной гололедицы. В Москве начался сильный снегопад, который сопровождается сильным ветром, на дорогах возможна гололедица и налипание снега. В Госавтоинспекции пообещали принять все необходимые меры по оказанию помощи дорожно-эксплуатационным службам, а также контролю за состоянием дорожного покрытия в целях обеспечения безопасного и бесперебойного движения транспорта в городе.

"Весь день в Москве будет идти снег, ожидается усиление ветра до 7-12 м/c, а также гололедица на дорогах. Вечером на дорогах будет плотно, - ожидаем до восьми баллов. Скорость автомобилей значительно снижена, возможно увеличение количества мелких ДТП. Кроме того, коммунальная техника будет убирать улицы города, что также скажется на снижении скорости потока. Центр организации дорожного движения просит водителей быть осторожными и внимательными за рулем, необходимо помнить о более длинном пути торможения автомобиля на заснеженной дороге, а также недопустимости резких торможений и перестроений", - сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ЦОДД.

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