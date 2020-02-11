Строительство канатной дороги над Химкинским водохранилищем планируют начать осенью

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Строительные работы по возведению канатной дороги через Химкинское водохранилище в Москве планируется начать осенью текущего года, оборудование для канатной дороги между станциями "Речной вокзал" и "Сходненская" будут производить на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва". Об этом сообщил ТАСС во вторник заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

"Строительство канатной дороги через Химкинское водохранилище планируется начать осенью 2020 года <…> В особой экономической зоне "Технополис Москва" швейцарская компания Bartholet запустит производство оборудования для создания данной канатной дороги между станциями метро "Сходненская" и "Речной вокзал", - сказал Ефимов.

Во вторник правительство Москвы и швейцарская компания Bartholet Maschinenbau AG заключили соглашение о реализации на площадке ОЭЗ "Технополис Москва" инвестиционного проекта по производству оборудования для канатной дороги. По словам Ефимова, проект позволит локализовать в Москве современное предприятие полного производственного цикла, провести трансфер стандартов и инновационных технологий из Швейцарии на территорию Российской Федерации. Начало строительно-монтажных работ запланировано на апрель, запуск производства намечен на сентябрь этого года. Размер вложенных в проект инвестиций за пять лет составит 1,5 млрд рублей.

"Благодарим коллег за то, что выбрали нашу особую экономическую зону "Технополис Москва" для размещения своего производства. Напомню, в конце прошлого года мы подписали концессионное соглашение с компанией, в консорциум с которой входит компания Bartholet, на создание канатной дороги через Химкинское водохранилище. Это важная транспортная артерия, которая соединит два берега водохранилища и достаточно крупные районы, появится у нас в городе к концу 2023 года <…> Уверен, что размещение производства в Москве сделает проект более рентабельным и позволит реализовать его в более короткие сроки. Со своей стороны, со стороны правительства Москвы, мы готовы оказывать максимальное содействие и поддержку в реализации этого проекта", - сказал в ходе церемонии подписания соглашения Ефимов.

Он добавил, что данный проект станет вторым в рамках сотрудничества столицы и компании Bartholet: первый функционирует и связывает Воробьевы горы и "Лужники". Строительство новой транспортной артерии будет осуществлено консорциумом, ставшим победителем конкурса на право заключения концессионного соглашения, в который входит компания "Московские канатные дороги" и ведущая международная компания в области оборудования систем канатных дорог, парков развлечений, машиностроения и систем освещения, швейцарский производитель канатных дорог Bartholet.

Швейцарское производство в Москве

"Уверен, в этом большом комплексе мы сможем создать замечательное производство для всего мира, в первую очередь, мы будем делать нашу продукцию для внутреннего рынка, российских канатных дорог. Очень рад подчеркнуть, что мы занимаемся экологически чистыми проектами, наши транспортные решения являются абсолютно безопасными для окружающей среды, я надеюсь, что в будущем они будут активно развиваться и позволят нам избежать пробок, - мы будем использовать канатные дороги", - сказал в ходе церемонии президент компании Bartholet Maschinenbau AG Роланд Бартолет.

По его словам, производство канатных дорог в РФ пройдет по технологиям Bartholet и высочайшим стандартам швейцарского качества. На предприятии будет создано 70 новых рабочих мест со средней заработной платой в 90 тыс. рублей. По его словам, "подписанный документ придаст новый импульс развитию столицы как мегаполиса с новейшими и прорывными решениями".

Как уточнили в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, объем частных инвестиций в создание новой канатной дороги составит 3 млрд рублей, затраты из бюджета города не предусмотрены. В особой экономической зоне в Печатниках новое производство разместится на территории более 4 тыс. кв. м. После получения статуса резидента ОЭЗ иностранный инвестор сможет пользоваться пониженными налоговыми ставками, снизив общую налоговую нагрузку до 47%.

"На сегодняшний день на территории особой экономической зоны локализовано более 140 высокотехнологичных компаний, из них 67 являются резидентами ОЭЗ. Создания новых высокопроизводительных рабочих мест в ходе локализации производства является приоритетной задачей для экономики столицы. Размещение здесь такого важного и знакового для столицы проекта, как производство оборудования для канатных дорог, позволит повысить инвестиционную привлекательность и узнаваемость ОЭЗ "Технополис Москва", но главное - будет способствовать притоку иностранных инвестиций в столицу", отметил генеральный директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев.

Канатная дорога протяженностью 2,3 км над Химкинским водохранилищем свяжет районы - Левобережный, Северное и Южное Тушино, будет интегрирована в городскую транспортную сеть, оплачивать проезд можно будет картой "Тройка". Прогнозируемый пассажиропоток составит до 19 тыс. человек в сутки.