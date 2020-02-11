Систему оплаты электроэнергии через социальные сети внедрят в Москве

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Новую систему оплаты электроэнергии планируют внедрить в Москве до конца февраля - теперь оплатить электроэнергию можно будет в социальных сетях "ВКонтакте" и Facebook. Об этом журналистам во вторник сообщил начальник службы корпоративных коммуникаций "Мосэнергосбыта" Вадим Надточиев.

"Буквально до конца месяца мы запустим новый платежный сервис оплаты электроэнергии - без комиссии онлайн в сети "ВКонтакте" и Facebook", - сообщил Надточиев.

По его словам, сейчас система тестируется, чтобы все работало корректно и безопасно.

"Там все будет удобно - взял и заплатил без регистрации и смс", - добавил Надточиев.