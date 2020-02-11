Еноты из Московского зоопарка заснули на два месяца позже из-за теплой зимы

"Из-за аномально теплой зимы, а также долгого отсутствия снега хищники погрузились в зимний сон на два месяца позднее, чем обычно. Уснуть енотам-полоскунам удалось только в начале февраля, когда в столицу пришли морозы. Ближайший месяц зверьки проведут в состоянии сна в своих теплых домиках, а с наступлением весны их ждет переезд в новый вольер", - говорится в сообщении.

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Еноты-полоскуны, обитающие в Московском зоопарке, в этом сезоне заснули не в декабре, а только в начале февраля. Это связано с аномально теплой зимой, сообщила во вторник пресс-служба зоопарка.

Уточняется, что, как правило, еноты-полоскуны засыпают в начале декабря, когда устанавливается стабильно холодная погода и выпадает достаточно снега. Летом животные набирают вес, а осенью меняют легкий летний мех на более теплый, густой подшерсток не дает им замерзнуть. Сон позволяет енотам комфортно пережить холода.

В пресс-службе пояснили, что, в отличие от сурков и тушканчиков, еноты не впадают в спячку, а просто засыпают, обменные процессы в их организме замедляются, снижается их сердечный ритм, но температура тела не падает, кроме того, зверьки могут легко проснуться в любой момент, например, чтобы проверить, не растаял ли снег. "В этом году теплая зима ввела енотов в заблуждение, и зверьки решили не засыпать совсем. Весь декабрь и январь они бодрствовали, активно лазали по растущей в их вольере лиственнице и с любопытством встречали посетителей. Все это время за животными тщательным образом следили ветеринары и зоологи", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что новый просторный вольер енотов расположится неподалеку от кустарниковых собак. Там будет много деревянных полочек, бревен и других приспособлений для лазанья, новые укрытия, в которых зверьки будут отдыхать.