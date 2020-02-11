{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Еноты из Московского зоопарка заснули на два месяца позже из-за теплой зимы

Как правило, еноты-полоскуны засыпают в начале декабря

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Еноты-полоскуны, обитающие в Московском зоопарке, в этом сезоне заснули не в декабре, а только в начале февраля. Это связано с аномально теплой зимой, сообщила во вторник пресс-служба зоопарка.

"Из-за аномально теплой зимы, а также долгого отсутствия снега хищники погрузились в зимний сон на два месяца позднее, чем обычно. Уснуть енотам-полоскунам удалось только в начале февраля, когда в столицу пришли морозы. Ближайший месяц зверьки проведут в состоянии сна в своих теплых домиках, а с наступлением весны их ждет переезд в новый вольер", - говорится в сообщении.

Уточняется, что, как правило, еноты-полоскуны засыпают в начале декабря, когда устанавливается стабильно холодная погода и выпадает достаточно снега. Летом животные набирают вес, а осенью меняют легкий летний мех на более теплый, густой подшерсток не дает им замерзнуть. Сон позволяет енотам комфортно пережить холода.

В пресс-службе пояснили, что, в отличие от сурков и тушканчиков, еноты не впадают в спячку, а просто засыпают, обменные процессы в их организме замедляются, снижается их сердечный ритм, но температура тела не падает, кроме того, зверьки могут легко проснуться в любой момент, например, чтобы проверить, не растаял ли снег. "В этом году теплая зима ввела енотов в заблуждение, и зверьки решили не засыпать совсем. Весь декабрь и январь они бодрствовали, активно лазали по растущей в их вольере лиственнице и с любопытством встречали посетителей. Все это время за животными тщательным образом следили ветеринары и зоологи", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что новый просторный вольер енотов расположится неподалеку от кустарниковых собак. Там будет много деревянных полочек, бревен и других приспособлений для лазанья, новые укрытия, в которых зверьки будут отдыхать.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Мировая премьера обновленной версии франко-канадского мюзикла "Дон Жуан" пройдет в Москве
Зрители смогут увидеть мюзикл с 17 по 23 марта в Государственном Кремлевском дворце
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС