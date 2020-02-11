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Власти Москвы увеличили компенсацию за снос гаража на 17%

Компенсация для владельцев кирпичных гаражей составит 350 тыс. рублей, для владельцев гаражей из металла 175 тыс. рублей

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Власти Москвы увеличили на 17% размер компенсации владельцам гаражей, попавших под снос, - до 350 тыс. рублей и 175 тыс. рублей в зависимости от типа гаража, сообщила во вторник пресс-служба столичного комплекса экономической политики.

"Правительство Москвы увеличило на 17% размер денежной компенсации, выплачиваемой владельцам сносимых индивидуальных гаражей. Соответствующие изменения подготовлены на основе пожеланий москвичей, которые были озвучены депутатами Мосгордумы в конце прошлого года", - цитирует пресс-служба вице-мэра Москвы Владимира Ефимова.

Уточняется, что компенсация владельцам кирпичных гаражей, подлежащих сносу, увеличена с 300 тыс. рублей до 350 тыс. рублей. Владельцы гаражей из металла получат компенсацию в размере 175 тыс. рублей вместо 150 тыс. рублей.

По данным пресс-службы, перерасчет компенсации за сносимые гаражи произведен в соответствии с уровнем текущих цен.

"Снос гаражей в Москве обусловлен программой развития городской среды и сопутствующей инфраструктуры. На месте сносимых гаражей строятся социальные объекты, детские площадки, новые транспортные развязки, многоуровневые парковки и другие элементы городской среды, без которых невозможно развитие современного мегаполиса", - цитирует пресс-служба главу столичного департамента экономической политики и развития Дениса Тихонова.

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