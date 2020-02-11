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Мужчина выстрелил в небо около храма на юго-западе Москвы

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Мужчина выстрелил в воздух из сигнального пистолета около храма Илии Пророка в Северном Бутове в столице. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"Вчера примерно в 11:00 в полицию поступила информация, что на улице Куликовская в районе дома 16 мужчина выстрелил в воздух. Было установлено, что это сигнальный пистолет. Изделие у мужчины было изъято", - рассказали в пресс-службе.

По данному адресу находится храм Илии Пророка.

В ведомстве добавили, что мужчину доставили в отдел полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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