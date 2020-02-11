Число пожаров в Москве сократилось на треть с начала года

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Количество пожаров в Москве с начала года сократилось на треть, погибших в них - почти на 60%. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Москве.

"С начала 2020 года в столице произошли 887 пожаров, что на 30% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество погибших при пожарах снизилось почти на 60%, а число травмированных - на 62%, спасены 72 человека", - сказал собеседник агентства. По его словам, таких результатов удалось добиться благодаря планомерной работе сотрудников надзорных органов ГУ МЧС России по Москве, которые в этом году провели более 22 тыс. профилактических мероприятий.

Пожарные инспекторы занимаются профилактикой на объектах социальной сферы, проводят рейды по объектам жилого сектора, местам жительства социально неадаптированных граждан. Всего они провели 8 тыс. инструктажей, которые охватили почти 20 тыс. человек.