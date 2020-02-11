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Движение транспорта по Большой Черемушкинской улице Москвы возобновлено

Ранее сообщалось, что из-за возгорания снегоочистителя прекращено движение трамваев и машин

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Движение машин и трамваев восстановлено по Большой Черемушкинской улице на юго-западе Москвы после возгорания трамвайного снегоочистителя. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции.

Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что из-за возгорания трамвайного снегоочистителя прекращено движение трамваев и машин по Большой Черемушкинской улице в сторону станции метро "Университет". "В настоящее время движение осуществляется в обычном режиме", - сказала собеседница агентства.

В пресс-службе столичного ГУ МЧС ТАСС сообщили, что возгорание ликвидировано. "Пострадавших нет", - добавили в главке.

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Россия
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