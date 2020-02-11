Движение транспорта по Большой Черемушкинской улице Москвы возобновлено

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Движение машин и трамваев восстановлено по Большой Черемушкинской улице на юго-западе Москвы после возгорания трамвайного снегоочистителя. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции.

Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что из-за возгорания трамвайного снегоочистителя прекращено движение трамваев и машин по Большой Черемушкинской улице в сторону станции метро "Университет". "В настоящее время движение осуществляется в обычном режиме", - сказала собеседница агентства.

В пресс-службе столичного ГУ МЧС ТАСС сообщили, что возгорание ликвидировано. "Пострадавших нет", - добавили в главке.