Мэры Франкфурта-на-Майне и Боготы примут участие в Московском урбанистическом форуме

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Участие в Московском урбанистическом форуме, который пройдет в российской столице летом этого года, уже подтвердили мэры Франкфурта-на-Майне Питер Фельдманн и Боготы Энрике Пеньялоса. Об этом сообщил на мероприятии директор Moscow Urban Forum Денис Бойков.

На проходящем в Абу-Даби Всемирном урбанистическом форуме World Urban Forum (WUF10), который проводится с 2002 года в рамках программы ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат) для обсуждения урбанизации и ее влияния на людей, города, экономику, изменение климата и политику, состоялась презентация 10-го Московского урбанистического форума 2020 - крупнейшего в мире ежегодного урбанистического конгресса, который пройдет в "Зарядье" 2-5 июля.

"Пригласительная кампания на форум уже началась, свое участие в нем подтвердили мэр Франкфурта-на-Майне Питер Фельдманн, мэр Боготы Энрике Пеньялоса, директор архитектурной студии Zaha Hadid Architects, архитектор Патрик Шумахер, датский архитектор и урбанист Ян Гейл, английский дизайнер и основатель лондонской студии дизайна Heatherwick Studio Томас Хезервик, основатель City Transformation Agency-Barcelona Энтони Вивес и другие", - сказал Бойков.

По его словам, Москва является источником передовых урбанистических практик для мировых мегаполисов. Ян Гейл будет рассказывать о том, как обустраивать общественные пространства. Его мнение особенно интересно, ведь он принимал участие в первом форуме, он сможет посмотреть на прогресс того, что было сделано в Москве за последние 10 лет - и это будет один из ключевых вопросов в юбилейном МУФе, отметил директор Moscow Urban Forum.

Также, по его словам, важнейшей частью деловой программы Московского урбанистического форума станет конгресс Urban Health. Он в первый раз прошел в прошлом году, и его собираются продолжать, потому что здоровье города - это не только социальная инфраструктура, но и качество жизни горожан, в частности здоровое жилье, транспорт, архитектура, в целом все, что влияет на качество жизни. Участники обсудят, как управлять городом, чтобы основной задачей стало повышение качества жизни и продолжительности жизни людей.

World Urban Forum был основан Организацией Объединенных Наций в 2001 году для обсуждения наиболее актуальных задач городов мира, включая устойчивое развитие, урбанизацию и преодоление негативных последствий климатических изменений. Первый форум состоялся в Найроби, Кения, в 2002 году. Москва принимает участие в мероприятии впервые.