Коммунальщики Москвы в усиленном режиме чистят город от снега

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Коммунальные службы Москвы из-за снегопада переведены на усиленный режим работы, город чистят более 8,5 тыс. единиц специальной техники. Об этом сообщил журналистам во вторник заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Городские службы переведены на усиленный режим работы. Проводится противогололедная обработка улично-дорожной сети, тротуаров, пешеходных зон, общественных пространств, дворовых территорий и других объектов. Особое внимание сотрудники коммунальных служб уделяют состоянию тротуаров и подходов к остановкам общественного транспорта", - сказал Бирюков.

Уточняется, что в уборке улиц задействовано более 8,5 тыс. единиц техники. В городе работают снегоуборочные машины, погрузчики, тракторы и роторы, а также самосвалы для вывоза снега.

В столице облачная погода, снег, мокрый снег и до плюс 2 градусов. В связи с сильным ветром, гололедом и гололедицей местами, а также с возможным налипанием мокрого снега 11 февраля объявлен желтый уровень опасности.