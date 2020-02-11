Школа нянь открылась в центре "Моя карьера" в Москве

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Бесплатная школа по обучению профессии няни открылась в столичном центре занятости "Моя карьера". Об этом сообщила во вторник пресс-служба центра.

"В центре "Моя карьера" стартовала школа "Няня - помощник мамы" для тех, кто хочет стать профессионалом в области присмотра за детьми. Обучающий курс школы сформирован так, чтобы охватить все значимые аспекты и тонкости профессии няни", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в рамках курса участникам расскажут об этике поведения в семье, обязанностях, обеспечению безопасности ребенка дома и на прогулках. Также планируется поднять темы кризисов детского возраста, особенностей работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, детских болезней и травм, и ряда других. В финале обучения будущих нянь ждет стажировка в коворкингах "Мама Работает", экзамен по курсу и вручение сертификатов, подтверждающих их новую квалификацию.

Центр занятости "Моя карьера" предоставляет помощь в поиске работы самым уязвимым категориям граждан в Москве: гражданам предпенсионного возраста, молодежи, многодетным родителям, женщинам, воспитывающим малолетних детей и другим.