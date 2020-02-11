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Более 20 тыс. фонарей планируют установить во дворах и у спортлощадок в Москве в 2020 году

Архитектурно-художественной подсветкой оборудуют 66 объектов

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Свыше 20 тыс. приборов наружного освещения планируют установить во дворах, на детских и спортивных площадках, на территории школ в Москве в 2020 году. Об этом во вторник говорится в материалах к заседанию президиума правительства столицы.

Уточняется, что с 2011 года в Москве реализуется программа по улучшению уличного освещения и развитию светоцветовой среды. За эти годы в городе установили свыше 226 тыс. новых опор наружного освещения. Количество осветительных приборов увеличилось более чем в 1,5 раза и достигло 625 тыс. штук (в 2011 году - 399 тыс. штук).

"В том числе в 2019 году выполнены работы по устройству 41 тыс. опор наружного освещения. В 2020 году программа по развитию освещения будет продолжена - планируется установить еще свыше 20 тыс. приборов наружного освещения во дворах, на детских и спортивных площадках, на территориях школ и детских садов", - говорится в материалах к заседанию .

С 2011 года количество зданий и сооружений с архитектурно-художественной подсветкой выросло более чем в 3,8 раза и составило на данный момент около 2,2 тыс. штук. В их числе - здания, расположенные на пешеходных маршрутах и основных магистралях города, на набережных Москвы-реки, транспортные эстакады и храмы.

В 2019 году архитектурно-художественную подсветку получили 35 городских объектов.

"В 2020 году планируется оборудовать архитектурно-художественной подсветкой 66 объектов, включая здания Третьяковской галереи, МГУ им. Ломоносова на Моховой улице, Савеловского вокзала, Храма Вознесения в Коломенском парке", - добавляется в материале.

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