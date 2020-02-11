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Около 500 человек погибли на железнодорожных путях в Москве и Подмосковье в 2019 году

В МВД отметили, что основной причиной происшествий стал переход железнодорожных путей в неустановленных местах

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Около 500 человек погибли под колесами поездов в Москве и Подмосковье в 2019 году. Об этом сообщил начальник Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу генерал-лейтенант полиции Олег Калинкин в эфире радиостанции "Милицейская волна".

"Среди основных причин травмирования следует отметить переход железнодорожных путей в неустановленных местах, несоблюдение элементарных правил безопасности на железной дороге. Если взять столичный регион, то здесь было травмировано 752 человека, из них 489 смертельно", - сказал Калинкин.

Он отметил, что благодаря профилактике в 2019 году уровень травматизма в целом снизился на 19% по сравнению с 2018 годом.

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