Власти Москвы сообщили о снижении уровня износа коммунальных сетей на 3%

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Более 2 тыс. км сетей было построено и реконструировано в Москве в 2019 году, что позволило снизить их износ в среднем на 3%. Об этом во вторник сообщает пресс-служба департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.

"По всем подпрограммам в 2019 году отмечена положительная динамика. На 2020 год сформированы масштабные планы модернизации и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры. В рамках реализованных мероприятий в 2019 году было построено более 1,6 тыс. км и реконструировано более 650 км инженерных сетей, что позволило снизить их износ в среднем на 3%", - говорится в сообщении.

Для инженерного хозяйства Москвы знаковыми событиями в 2019 году стало подключение к городским сетям новых станций метро Коммунарской и Некрасовской линий, новой больницы в Коммунарке, школы "Летово", а также крупнейшего в Европе крытого парка развлечений "Остров мечты"; ввод в эксплуатацию электроподстанции "Хованская" и первого в мире высокотемпературного сверхпроводника - токоограничивающего устройства на подстанции "Мневники".