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Власти заявили, что в детсадах Москвы не предлагали фотосессии в образе советских солдат

В пресс-службе Департамента образования столицы также отметили, что в московских школах категорически запрещен любой сбор денег с родителей

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Руководство столичных дошкольных учреждений не предлагало родителям провести фотосессию с их детьми в образе солдат времен Великой Отечественной войны. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Департамента образования Москвы.

Ранее в соцсетях появилась информация, что в столичном детском саду развесили плакаты с окровавленными детьми в образе солдат Красной армии и предлагают родителям сделать фотосессию в таком же стиле.

"Департамент образования и науки города Москвы официально заявляет, что в дошкольных отделениях ведомства не размещали календари с изображением детей в образе солдат Красной армии. Кроме того, в московских школах категорически запрещен любой сбор денег с родителей, и администрации не предлагали родителям своих воспитанников провести подобную фотосессию", - сказал собеседник агентства.

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