Фильмы о войне покажут бесплатно в кинотеатрах Москвы ко Дню защитника Отечества

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Посетители кинотеатров "Москино" в честь Дня защитника Отечества с 20 по 24 февраля смогут бесплатно посмотреть фильмы о войне, среди которых "Офицеры", "Солдат Иван Бровкин" и "Звезда", сообщается в среду на официальном сайте мэра столицы.

"Бесплатные показы фильмов о войне, приуроченные к 23 февраля, пройдут в сети городских кинотеатров "Москино" столичного департамента культуры. В программу "Синематека. На фронте и в тылу" входит 11 картин о чести, мужестве и долге. Среди них "Офицеры", "Солдат Иван Бровкин", "Звезда", "Женя, Женечка и "катюша" и другие фильмы", - говорится в сообщении.

Показы будут проходить с 20 по 24 февраля в девяти кинотеатрах сети: "Салют", "Искра", "Спутник", "Юность", "Тула", "Молодежный", "Сатурн", "Вымпел" и "Полет". "Москино" покажет картины, сохранившиеся в архивах на 35-миллиметровой пленке. Вход на сеансы свободный, без предварительной регистрации.

В "Молодежном" зрители старше 12 лет смогут посмотреть "На войне как на войне" 1969 года. Фильм снят по одноименной повести Виктора Курочкина. Показ состоится в четверг, 20 февраля, в 11:30 мск. В кинотеатре "Вымпел" можно будет посмотреть военную драму "Звезда" 2002 года. Фильм рассказывает о советских разведчиках, которые летом 1944 года выполняют задание в тылу врага.

В "Туле" 22 февраля в 12:00 мск покажут фильм "Солдат Иван Бровкин" 1955 года. В этот же день в кинотеатре "Салют" можно будет увидеть картину "Женя, Женечка и "катюша" 1967 года Владимира Мотыля. Завершит программу картина "На семи ветрах" 1962 года режиссера Станислава Ростоцкого. Ее покажут в кинотеатре "Полет" 24 февраля.