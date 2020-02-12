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Столичные вузы подготовили новые учебные программы для участников "Московского долголетия"

Занятия будут проходить один-два раза в неделю

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Занятия по философии, психологии, дизайну интерьера и рисованию акварелью подготовили в столичных вузах для участников проекта "Московское долголетие" в феврале. Об этом сообщается на официальном сайте мэра города.

"Для участников проекта "Московское долголетие" в феврале начинаются занятия по новым учебным программам в пяти столичных вузах. Они пройдут в МГУ имени М.В. Ломоносова, Московской государственной художественно-промышленной академии имени С.Г. Строганова, Российском экономическом университете имени Г.В. Плеханова, Московском политехническом университете и Государственном институте русского языка имени А.С. Пушкина. Люди старшего возраста смогут получить знания по философии и психологии, научатся создавать дизайн интерьеров, а также рисовать акварелью", - говорится в сообщении.

Такие занятия помогают пожилым людям развиваться и находить новых знакомых. После зимних каникул у участников проекта начинается следующий учебный семестр. Вместе с программами прошлого полугодия для них запускают новые направления и курсы. Занятия нового семестра начнутся после того, как будут сформированы группы слушателей. В среднем один курс длится три - пять месяцев, уроки продолжительностью один час проходят один - два раза в неделю.

Так, среди новых учебных программ для пенсионеров - цикл лекций "Философы о вечном и настоящем" в МГУ имени М.В. Ломоносова. Московская государственная художественно-промышленная академия имени С.Г. Строганова приглашает всех желающих вступить в клуб любителей кино. В Государственном институте русского языка имени А.С. Пушкина откроется клуб книголюбов.

Три клуба по интересам начнут работать в Российском экономическом университете имени Г.В. Плеханова. Например, "Домоводство и дизайн интерьера", в рамках которого участники создадут собственный дизайн-проект помещения в специальной компьютерной программе. А в клубе по интересам "Домоводство и ландшафтный дизайн" расскажут, как правильно делать планировку садового участка, обустраивать дорожки, площадки, водоемы, какими растениями можно украсить дачу.

Всего в сентябре 2019 года в 26 столичных вузах было открыто более 200 образовательных курсов и клубов по интересам по разным направлениям. Это английский язык, садоводство, этикет, журналистское мастерство и другие. Все занятия для участников проекта "Московское долголетие" бесплатные. Количество учебных программ, которые можно посещать, неограниченно. Обучение проводят преподаватели высших учебных заведений.

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