Переселение 31 дома полностью завершили в рамках программы реновации в Москве с 2018 года

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Более 30 домов уже расселили в Москве в рамках программы реновации с 2018 года. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы столичного департамента градостроительной политики.

"С момента заселения первого дома по программе реновации в районе Северное Измайлово на 5-й Парковой улице, которое началось в феврале 2018 года, на сегодняшний день полностью завершено переселение 31 дома по программе реновации. Жители получили новое комфортное жилье в новостройках", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина.

По его словам, 17 многоквартирных домов уже снесены по технологии умного сноса, еще 14 домов полностью отселены. Для проживания горожанам были предложены новые квартиры в комфортных многоквартирных домах в границах квартала, часть из которых - в шаговой доступности.

Как уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, слова которого также приводятся в материале, больше 5,4 тыс. жителей, проживавших ранее в полностью отселенном 31-м доме в Северном, Западном, Восточном, Северо-Западном, Юго-Западном, Юго-Восточном, Северо-Восточном и Южном округах Москвы, уже переехали в новое комфортное жилье. Кроме того, порядка 9 тыс. человек переехали в новостройки из домов, в которых еще продолжается переселение. На сегодняшний день по 14 полностью отселенным домам префектурами административных округов принимается решение о выводе объектов из эксплуатации.

Программа реновации в Москве была утверждена 1 июня 2017 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации". Через месяц мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу, в которую по итогам голосования, проведенного среди жителей столицы, вошло более 5 тыс. домов, в основном пятиэтажные хрущевки, это почти 70% имеющегося жилого фонда такого типа в Москве. В программу включен 5171 дом.

Общая площадь жилья, подлежащего реновации в столице, составляет около 16 млн кв. м, это 350 тыс. квартир, в которых проживают около 1 млн человек.