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Москвичи сдали 46 тыс. новогодних деревьев в ходе акции "Елочный круговорот"

В столице было открыто 416 пунктов приема

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Жители Москвы с начала акции "Елочный круговорот" сдали в пункты переработки более 46 тыс. деревьев, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в среду в своем блоге.

В январе 2016 года правительство Москвы впервые организовало акцию по утилизации новогодних деревьев "Елочный круговорот", в рамках которой москвичи приносят отслужившие свой срок елки, сосны, пихты в специальные пункты приема. Деревья перерабатываются в щепу, которой посыпают вольеры для животных в зоопарке и дорожки в парках. Также ее используют для мульчирования деревьев.

"С каждым годом "Елочный круговорот" набирает популярность. Акция начиналась с одного пункта приема на территории экоцентра "Битцевский лес" и 500 сданных елок. В 2018 и 2019 годах было открыто около 400 пунктов приема и собрано соответственно 7 тыс. и 27 тыс. новогодних деревьев. Этот год уже стал рекордным. В 416 пунктов приема москвичи принесли свыше 46 тыс. елей", - написал Собянин.

Он уточнил, что лидером в этом деле является Южный округ, жители которого позаботились о грамотной утилизации 11,23 тыс. деревьев. В первой пятерке также Северо-Западный (5,8 тыс. елей), Юго-Западный (5,76 тыс.), Северо-Восточный (3,67 тыс.) и Восточный (3,41 тыс.) округа. "Елочный круговорот" продлится до конца февраля.

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