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Москва сэкономила 61 млрд рублей в 2019 году благодаря экспертизе цен в госзакупках

Всего в столице были заявлены тендеры на сумму почти 1 трлн рублей

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Экономия бюджетных средств Москвы на госзакупках в 2019 году составила 61 млрд рублей за счет использования экспертизы начальной цены контракта, сообщила в среду пресс-служба столичного комплекса экономической политики.

"Экспертиза цен - эффективный инструмент оптимизации бюджетных расходов. В 2019 году благодаря этому инструменту удалось сэкономить 61 млрд рублей бюджетных средств", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы Владимира Ефимова.

Он уточнил, что проверка достоверности определения начальной цены контрактов проводится для закупок свыше 10 млн рублей и договоров по закупкам государственных унитарных предприятий, хозяйственных обществ, государственных автономных и бюджетных учреждений Москвы - свыше 50 млн рублей.

"За прошедший год для нужд Москвы были заявлены тендеры на сумму почти 1 трлн рублей. Проверка начальных (максимальных) цен госконтрактов и договоров, которую провели ГБУ "ГАУИ" и ГАУ "Мосгосэкспертиза", дала 57,3 млрд рублей экономии бюджетных средств. Кроме того, еще около 3,7 млрд рублей удалось сэкономить благодаря проверкам НМЦК силами межведомственной рабочей группы", - уточнил Ефимов.

Экспертизу цен, за исключением закупок по текущему ремонту, благоустройству, устройству пешеходных зон, сносу, локальным мероприятиям и ремонтно-реставрационным работам, проводит Городское агентство управления инвестициями (ГАУИ). За время проведения экспертизы цен закупок с 2015 года экономия бюджетных средств составила порядка 149 млрд рублей.

Теги
Россия
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