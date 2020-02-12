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Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в Москве снизился больше чем на 21%

Власти города планируют снизить количество вредных веществ на 30% до 2030 года

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Суммарный объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу снизился в Москве за последние 10 лет на 220 тыс. тонн. Об этом в среду журналистам рассказал руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

"За последние 10 лет, если сравнивать 2009 и 2019 годы, суммарный объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу снизился более чем на 220 тыс. тонн. В части передвижных источников снижение составило 21,8%. Раньше показатели достигали отметки 1 млн тонн, теперь они снизились до 781,9 тыс. тонн в год", - рассказал Кульбачевский.

Он добавил, что за последние 10 лет качество воздуха улучшилось на жилых территориях практически в два раза. Таких результатов удалось достичь благодаря усердной работе города над этой проблемой.

"Мы четко понимаем, что нам делать, и в своих целях до 2030 года мы ставим снижение количества вредных веществ на 30%. Сейчас нам удалось достичь положительной динамики и снизить количество выбрасываемых в атмосферу вредных веществ", - уточнил он.

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