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Сервис по доставке валентинок заработал в московском метро к Дню всех влюбленных

Валентинку можно отправить с 12 по 14 февраля, с 08:00 и до 20:00, для этого нужно положить ее в один из почтовых ящиков на информационных стойках "Живое общение" на 27 станциях метро и МЦК

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Московский метрополитен и "Почта России" накануне Дня всех влюбленных запустили сервис по доставке и отправке валентинок. Открытку возлюбленному или возлюбленной можно будет отправить с 12 по 14 февраля на 27 станциях метро и Московского центрального кольца (МЦК), положив ее в специальный почтовый ящик в виде сердца, сообщила пресс-служба столичного метро.

"В День всех влюбленных Московский метрополитен совместно с "Почтой России" запустит бесплатную службу по доставке валентинок. Метрополитен подготовил для пассажиров более 5 тыс. открыток, на которых останется лишь вписать послание адресату, а также указать адрес и индекс получателя, он должен быть из Москвы", - привела пресс-служба слова замначальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлии Темниковой.

Валентинку можно будет отправить с 12 по 14 февраля, с 08:00 и до 20:00. Для этого нужно будет положить ее в один из почтовых ящиков, установленных на информационных стойках "Живое общение" на 27 станциях метро и МЦК. Возле стойки в вестибюле станции "Курская" также разместят ростовое дерево, на котором можно будет оставлять валентинки и обмениваться ими.

14 февраля пассажиры смогут бесплатно сделать памятные фотографии в фотобудке с моментальной печатью. Фотобудка будет работать в вестибюле станции "Курская" с 11:00 до 16:00. Кроме того, в День святого Валентина в сувенирных магазинах метрополитена можно будет приобрести брендированные футболки из ограниченной серии ко Дню всех влюбленных.

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