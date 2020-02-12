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Обувная продукция резидента столичной ОЭЗ появится на крупном международном маркетплейсе

Статус резидента ОЭЗ позволил компании сократить объем налоговых платежей и иных выплат до 47%

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Ортопедическая обувь и адаптивная одежда для людей с инвалидностью от резидента ОЭЗ "Технополис "Москва" - компании "Ортомода" - появится на крупном маркетплейсе международной торговли GlobalRusTrade.com. Платформа представляет Россию в проекте создания сети площадок электронной коммерции стран БРИКС, сообщила в среду пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"В конце декабря прошлого года компания "Ортомода" осуществила первую поставку ортопедической детской обуви в Китай и теперь делает следующий шаг для расширения пула своих клиентов за рубежом - запускает сотрудничество с маркетплейсом GlobalRusTrade.com. Статус резидента столичной ОЭЗ позволил компании сократить объем налоговых платежей и иных выплат до 47% и направить дополнительные усилия на поиск новых каналов сбыта и заказчиков, в том числе через международную электронную торговую площадку", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.

Он добавил, что сотрудничество с GlobalRusTrade позволит компании расширить географию поставок и представить свою продукцию потребителям из стран БРИКС, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и других регионов уже в 2020 году.

Пресс-служба уточняет, что созданная в 2015 году международная электронная торговая площадка GlobalRusTrade.com стала первой российской В2В платформой для трансграничной электронной торговли. "Сегодня на этой площадке свою продукцию предлагают свыше 3 тыс. компаний из более чем 100 стран мира, при этом маркетплейс поддерживает перевод на 11 языков", - говорится в сообщении.

Компания "Ортомода" с 2001 года занимается разработкой и производством ортопедической обуви. С 2009 года производит специальную (адаптивную) одежду для людей с инвалидностью. В 2017 году "Ортомода" запустила инновационное производство ортопедической обуви на территории ОЭЗ "Технополис "Москва".

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