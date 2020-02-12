Московские школьники предпочитают сдавать ЕГЭ по обществознанию и английскому языку

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Московские школьники при выборе дополнительных предметов для сдачи ЕГЭ отдают предпочтение обществознанию, английскому языку и информатике. Об этом в среду сообщает "Российская газета" со ссылкой на столичный департамент образования и науки.

Как отмечает издание, реже всего выпускники 11-го класса выбирают географию и литературу. Кроме того, промежуточные результаты у девятиклассников (регистрация на ГИА продлится до 1 марта) показали, что они также предпочитают сдавать экзамен по обществознанию, информатике и английскому языку.

По данным портала мэра и правительства Москвы, в этом году в столице на ЕГЭ зарегистрировались более 85 тыс. человек. Экзамены пройдут в три этапа: досрочный (с 20 марта по 13 апреля), основной (с 25 мая по 29 июня) и дополнительный (с 4 по 22 сентября).