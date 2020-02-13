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Небольшие осадки и гололедица ожидаются в Москве 13 февраля

Ночью температура воздуха опустится до минус двух градусов

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют температуру выше нуля и небольшие осадки в Москве и Подмосковье в четверг, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице от нуля до двух градусов тепла, ночью небольшие заморозки - до минус двух градусов.

По области температура от минус двух до плюс трех градусов, в ночь на пятницу термометры покажут пять градусов ниже нуля.

"Облачно. Небольшие осадки. Местами гололедица", - говорится в сообщении. Желтый уровень опасности из-за гололедицы продлен до 11:00 мск пятницы.

Ветер изменит ночью направление с южного на юго-западное и западное, его скорость будет до 10 м/с. Атмосферное давление в регионе составит 741 мм ртутного столба.

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Россия
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