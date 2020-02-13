Пассажиры стали чаще заказывать услуги спецсопровождения в московском метро

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Более 6 тыс. пользователей московского метро воспользовались услугами Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) с начала года, что почти на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил ТАСС заммэра столицы Максим Ликсутов.

"С начала года инспекторы ЦОМП помогли более 6,5 тыс. пассажиров, а количество заявок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 27%. Из них почти 40% - это детские группы и родители с детьми, а 34% - слабовидящие пассажиры. Также сервис востребован у родителей с колясками, родителей детей-инвалидов и у пассажиров с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Количество сопровожденных инспекторами пассажиров из этих категорий составило более 1,3 тыс.", - сказал он.

По словам Ликсутова, всего в 2019 году инспекторы ЦОМП сопроводили в метро более 115 тыс. пассажиров. В среднем пассажиров сопровождали 100 инспекторов в день. Больше всего заявок центру поступало в последние месяцы года: октябре, ноябре и декабре.

"В прошлом году ЦОМП также представил нововведение, благодаря которому с инспекторами центра стало еще проще связаться. Помимо телефонов поддержи, улучшенной формы заявки на сайте метро и в мобильном приложении, была запущена горячая смс-линия, на которую пассажиры также могут обратиться за помощью инспекторов. Номер указан на наклейках "Помощь по СМС" на колоннах экстренного вызова, в лифтах и на информационных стойках "Живое общение" в вестибюлях станций", - напомнил Ликсутов.

Центр обеспечения мобильности пассажиров Московского метрополитена был основан в 2013 году для оказания помощи гражданам с ограниченными возможностями в передвижении. Инспекторы ЦОМП помогают максимально безопасно и комфортно передвигаться в метро людям с нарушением слуха, зрения, функций опорно-двигательного аппарата, а также детям, пожилым людям и родителям с колясками. С момента основания центра услугами инспекторов воспользовался почти 1 млн пассажиров. Услуга по сопровождению бесплатна.