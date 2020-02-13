Мощный циклон принесет в Россию сильный ветер и падение давления

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Мощный атлантический циклон придет в западные регионы России в выходные дни, а к понедельнику доберется и до Москвы. Он принесет сильный ветер и резкое падение атмосферного давления, сообщил ТАСС в четверг научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Сейчас над Атлантикой развивается циклон, по своему давлению супертропический. Такое редко встретишь даже в тропиках, где они бывают. Давление невероятно низкое - 930-935 гектопаскалей [697,5-701,3 мм ртутного столба в эпицентре циклона]. По некоторым прогнозам, будет и менее 930 гектопаскалей. Это фантастически. Наша территория начнет его ощущать уже в выходные, в первую очередь западные регионы. Их ждет усиление ветра", - сообщил он.

По словам Вильфанда, циклон доберется до Москвы к понедельнику. "В понедельник резкие изменения погоды будут. Прежде всего, речь про усиление ветра и резкое падение атмосферного давления", - пояснил он.