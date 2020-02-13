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На юго-западе Москвы открылся после ремонта кинотеатр "Салют"

Там будут показывать как новинки, так и классику мирового кино, а также фильмы для детей

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Кинотеатр "Салют" столичной сети "Москино" открылся после ремонта в Академическом районе Москвы. Как сообщается в четверг на сайте мэра и правительства Москвы, для зрителей открыты два зала с современным оборудованием, каждый из которых рассчитан на 90 мест.

Будут показывать как новинки, так и классику мирового кино, а также фильмы для детей и проводить специальные программы. В первую неделю в кинотеатре покажут военную драму "1917" режиссера Сэма Мендеса, мелодраму Греты Гервиг "Маленькие женщины" и победителя премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм" картину южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо "Паразиты".

В кинотеатре можно будет посмотреть классику советского кино и фильмы о войне, приуроченные к 23 февраля. В конце февраля "Салют" планирует запустить две специальные тематические программы, посвященные документальному американскому кино и классике японского кинематографа.

Всего в сеть "Москино" входят 13 кинотеатров.

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