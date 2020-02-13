Около 20 причалов Северного Речного вокзала отремонтируют в Москве к началу навигации

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Специалисты завершат капитальный ремонт 17 причалов Северного Речного вокзала в Москве к началу сезона навигации, сообщил журналистам в четверг заммэра столицы Петр Бирюков.

"С января текущего года специалисты комплекса городского хозяйства проводят капитальный ремонт 17 причалов Северного Речного вокзала, и уже к началу сезона навигации они смогут принимать грузовые и гражданские суда", - сказал он.

По словам Бирюкова, более половины причалов являются объектами культурного наследия. В ходе обследования сооружений перед началом ремонта было выявлены частичное разрушение гранитной облицовки, деформация различных элементов, просадка асфальтобетонного покрытия пешеходных зон, разрушение лестниц и многое другое. В ближайшее время специалисты столичного комплекса городского хозяйства завершат ремонт и модернизацию инженерных систем, уже завершены работы на трубопроводе холодного водоснабжения, установлены камеры водоснабжения судов и проложена кабельная канализация. Заммэра добавил, что если раньше для заправки судов на Северном Речном вокзале была одна ветка маленького диаметра, то теперь благодаря увеличению мощности водопровода одновременно можно будет подключить до 20 пришвартованных судов.

Даты начала и завершения навигации ежегодно устанавливает Росморречфлот. Период судоходства в Московском бассейне (реки, каналы и водохранилища Центральной России) обычно длится с 24 апреля по 14-17 ноября, но может быть увеличен в связи с благоприятными погодными условиями. В то же время при наступлении устойчивых отрицательных температур и образовании льда осуществляется полное снятие знаков навигационной обстановки, делая невозможным движение судов.