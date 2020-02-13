Уцелевший при пожаре 1812 года дом отреставрировали в Москве

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Деревянный дом с мезонином на пересечении Елоховского проезда и Нижней Красносельской улицы, построенный накануне войны с Наполеоном и переживший пожар 1812 года, отреставрирован в Москве. Об этом сообщается в четверг на сайте мэра и правительства столицы.

"Завершилась долгожданная реставрация деревянного особняка в Елоховском проезде. Работы по возвращению этому памятнику исторического облика велись на протяжении трех с половиной лет. За это время были приведены в порядок не только фасады здания, но интерьеры помещений. В том числе восстановили декоративные элементы, укрепили сруб, воссоздали белокаменный пояс и отреставрировали деревянную лестницу", - приводятся в сообщении слова руководителя Мосгорнаследия Алексея Емельянова.

Мастера обновили перекрытия и кровлю особняка, привели в порядок исторические оконные проемы с деревянными рамами, слуховые окна и дымовые трубы. Кроме того, по архивным описаниям и уцелевшим фрагментам декора воссоздана белокаменная облицовка цоколя и белокаменный пояс, условно делящий фасады на две части. Над входами закрепили точные копии утраченных металлических козырьков. Также специалисты провели реставрацию всех интерьеров здания, в комнатах воссоздана обстановка, характерная для начала позапрошлого века.

Одноэтажное здание с надстройкой в центральной части было возведено в начале XIX века и является классическим образцом городского жилого дома того времени. Строение признано объектом культурного наследия федерального значения. Это деревянное сооружение на каменном основании уцелело в пожаре 1812 года, уничтожившем две трети московских домов.

Первое графическое упоминание о доме встречается в межевых книгах 1804 года. В 1811 году, когда владение принадлежало секунд-майору Александру Демидову, внуку благотворителя Прокофия Демидова, здесь построили главный дом усадьбы с мезонином и двумя одноэтажными деревянными крыльцами. После 1917 года дом перешел в ведение Управления московскими городскими железными дорогами. В 1960-1970-е годы в нем сделали коммунальные квартиры.