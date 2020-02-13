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Пригородные поезда МЖД изменят график движения в праздничные дни февраля и марта

Корректировки коснутся всех направлений МЖД

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Расписание пригородных поездов Московской железной дороги (МЖД) изменится в предпраздничные и праздничные дни февраля и марта. Об этом сообщила в четверг пресс-служба МЖД.

"В предпраздничные и праздничные дни, с 21 по 25 февраля, и с 6 по 10 марта изменится расписание пригородных поездов и экспрессов Московской железной дороги <...> Движение поездов будет осуществляться следующим образом: 21 февраля, 6 марта - расписание пятницы; 22 февраля, 7 марта - субботы; 23 - 24 февраля, 8 - 9 марта - воскресенья; 25 февраля, 10 марта - вторника", - говорится в сообщении.

Корректировки коснутся всех направлений МЖД: Белорусского, Горьковского, Казанского, Киевского, Курского, Павелецкого, Рижского, Савеловского и Ярославского.

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