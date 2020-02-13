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Столичный Ространснадзор получил от правительства Москвы 19 мобильных лабораторий

Техника позволит бороться с нелегальными перевозчиками, заниматься весогабаритным контролем, вести работу по организации дорожного движения

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры передал в пользование Ространснадзору 19 новых мобильных лабораторий для борьбы с нелегальными перевозчиками. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Машины будут служить для организации оперативных штабов по предупреждению, ликвидации и расследованию ЧС и происшествий на транспорте.

"Каждый год транспортный комплекс и надзорные ведомства ведут борьбу с нарушителями. Совместными усилиями мы смогли полностью убрать организованные нелегальные автобусные перевозки в столице. Для усиления борьбы с 2018 года мы закупили для нужд Ространснадзора 51 транспортное средство и необходимое техническое оборудование. Контроль за нелегальными перевозчиками переходит в круглосуточный режим",- сказал журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В Москве в 2019 году полностью прекращены нелегальные пассажирские перевозки по муниципальным и смежным региональным маршрутам автобусами разной вместимости. По итогам 2019 года по сравнению с 2018 годом в четыре раза снизилось число нелегальных автобусов, работающих на международных направлениях.

"В 1,4 раза уменьшилось количество легковых автомобилей, которые были задействованы в нелегальных перевозках", - уточнили в ведомстве.

По словам руководителя Ространснадзора Виктора Басаргин, новая техника позволит полноценно выполнять функционал по борьбе с нелегальными перевозчиками, заниматься весогабаритным контролем, вести работу по организации дорожного движения.

Теги
РоссияЛиксутов, Максим Станиславович
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