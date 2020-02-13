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Доходы Москвы от аренды помещений малым и средним бизнесом превысили 1 млрд рублей

Самыми популярными оказались объекты площадью от 80 до 250 кв. м

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Доходы бюджета Москвы от сдачи городских помещений в аренду по льготным ставкам субъектам малого и среднего бизнеса за три года превысили 1 млрд рублей, говорится в сообщении, опубликованном в четверг на портале мэра и правительства Москвы.

"За три года действия льготных ставок аренды реализация объектов на специализированных торгах принесла городу свыше 1 млрд рублей", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Владимира Ефимова.

В сообщении уточняется, что льготные ставки аренды помещений в размере 4,5 тыс. рублей за квадратный метр в год для помещений, находящихся на первом этаже и выше, и 1 тыс. рублей за квадратный метр в год для подвальных помещений, были введены для малого и среднего бизнеса в 2017-2018 годах. С 1 января 2020 года льготная ставка аренды помещений, находящихся на первом этаже и выше, составляет 4750 рублей за квадратный метр в год.

"С момента введения льгот было реализовано 1033 таких объекта, большая часть помещений арендована в 2019 году малым бизнесом. Самыми популярными оказались объекты площадью от 80 до 250 кв. м, а самыми востребованными - помещения, предназначенные для открытия салонов красоты, магазинов, предоставления бытовых и медицинских услуг. Наибольшее число помещений располагалось в Центральном, Южном и Юго-Западном округах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом году малому бизнесу на торгах будет предложено более 650 помещений различного назначения. "Перечень городских объектов для субъектов малого и среднего предпринимательства регулярно пополняется, что дает возможность инвесторам запускать свой бизнес на льготных условиях в различных районах Москвы. С 2017 года перечень специальных объектов увеличился в 10 раз, и на сегодняшний день составляет 1311 помещений", - приводятся в сообщении слова главы столичного департамента городского имущества Максима Гамана.

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