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Заммэра Москвы не видит оснований для закрытия детских садов из-за гриппа и ОРВИ

Школы и детские сады могут принять решение о введении карантина и закрытии класса или параллели при отсутствии из-за болезни 25% детей

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Москве не превысил эпидемиологического порога, оснований закрывать детские сады нет. Об этом в четверг сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ранее сообщалось, что в Москве эпидемический порог заболеваемости по совокупному населению не превышен. Есть небольшое превышение по школьникам где-то на 5% и по лицам старше 15 лет - на 15%. Это считается умеренным превышением.

"Что касается закрытия школ и классов на карантин. У нас эпидемиологический порог в городе не превышен. <…> До вечера мы представим, какое количество классов из общего числа закрыты. Их немного, мы начали эту работу на позапрошлой неделе и увидели на прошлой неделе снижение заболеваемости в этой возрастной группе. Разобщение детей в каждой школе, даже такое штучное, точечное, дает свои результаты, заболеваемость снижается. Оснований закрывать детские сады нет", - сказала Ракова.

Она напомнила, что школы и детские сады могут принять решение о введении карантина и закрытии класса или параллели при отсутствии из-за болезни 25% детей. В основном это касается школьников с первого по восьмые классы, в старших классах это единичные случаи.

В сентябре 2019 года глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что заболеваемость гриппом в России с 1996 года снизилась в 196 раз.

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