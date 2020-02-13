{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В электронных медкартах москвичей появился раздел с информацией о детских прививках

На сегодняшний день около 190 тыс. москвичей открыли электронные карты, более 30 тыс. карт - детские

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Раздел с информацией о детских прививках появился в электронных медицинских картах, доступ к которым с середины января получили пациенты столичных поликлиник. Об этом журналистам в четверг сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

"Мы сформировали электронный реестр - 1,9 млн детей, по которым мы имеем полную информацию о прививках. С сегодняшнего дня в электронной медицинской карте открыт раздел "Вакцинация". Все прививки, которые поставлены вашему ребенку в городской системе здравоохранения, там будут. Все эти прививки не только мы оцифровали, но их еще завизировали врачи- лечащие врачи ребенка, участковые. То есть это юридически значимая информация", - сказала Ракова.

Заммэра пояснила, что оцифровка данных позволяет в режиме онлайн мониторить работу по вакцинации детей: видеть детей, у которых сделаны все обязательные прививки по возрасту; детей, родители которых полностью отказались от прививок; детей, у которых по медицинским показателям есть полный или частичный медицинский отвод; детей, информация по прививкам у которых отсутствует. "Мы можем <...> реагировать на случаи отказов от прививок, заранее прогнозировать эпидемиологическую ситуацию по городу в целом, а также по отдельным группам детей - в школах и детских садах", - пояснила Ракова.

Она отметила, что в городе проводится большая агитационная работа в поддержку вакцинации. Помимо социальной рекламы и видеороликов, проводится работа с каждым родителем отдельно. Прошлой осенью был создан сервис информирования родителей: оповещения приходят в виде пуш-уведомлений, смс и по электронной почте, в них содержится информация о прививке, которую советуют сделать ребенку в определенном возрасте, а также о возможном заболевании при отказе от нее. Если данных о прививке по какой-то причине нет в карте, то родителям приходит напоминание, что нужно обратиться в поликлинику и предоставить эти сведения.

С середины января пациенты поликлиник Москвы получили доступ к электронным медицинским картам. Теперь они могут отслеживать выданные направления, записи на прием, а также получать результаты анализов онлайн. Самостоятельно получить доступ к своей медицинской карте и картам детей могут пациенты поликлиник старше 15 лет при наличии оформленного в Москве полиса ОМС. "Карту мы запустили месяц назад, на сегодняшний день около 190 тыс. москвичей открыли электронные карты, более 30 тыс. карт - детские", - отметила Ракова.

По ее словам, в текущем году в системе также планируется открыть дополнительные разделы: результаты диспансеризации, выписанные рецепты, карту вакцинации детей, информацию о вызовах скорой помощи. Кроме того, москвичи получат возможность самостоятельно загружать в карту анализы, снимки и выписки, сделанные в частных медучреждениях.

В новость были внесены изменения (12:53 время мск) — добавлены подробности по тексту.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Вывоз радиоактивного грунта с участка ЮВХ в Москве завершится в мае
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что власти приняли решение о вывозе грунта у Московского завода полиметаллов, вблизи которого планируется строить Юго-Восточную хорду
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС