В электронных медкартах москвичей появился раздел с информацией о детских прививках

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Раздел с информацией о детских прививках появился в электронных медицинских картах, доступ к которым с середины января получили пациенты столичных поликлиник. Об этом журналистам в четверг сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

"Мы сформировали электронный реестр - 1,9 млн детей, по которым мы имеем полную информацию о прививках. С сегодняшнего дня в электронной медицинской карте открыт раздел "Вакцинация". Все прививки, которые поставлены вашему ребенку в городской системе здравоохранения, там будут. Все эти прививки не только мы оцифровали, но их еще завизировали врачи- лечащие врачи ребенка, участковые. То есть это юридически значимая информация", - сказала Ракова.

Заммэра пояснила, что оцифровка данных позволяет в режиме онлайн мониторить работу по вакцинации детей: видеть детей, у которых сделаны все обязательные прививки по возрасту; детей, родители которых полностью отказались от прививок; детей, у которых по медицинским показателям есть полный или частичный медицинский отвод; детей, информация по прививкам у которых отсутствует. "Мы можем <...> реагировать на случаи отказов от прививок, заранее прогнозировать эпидемиологическую ситуацию по городу в целом, а также по отдельным группам детей - в школах и детских садах", - пояснила Ракова.

Она отметила, что в городе проводится большая агитационная работа в поддержку вакцинации. Помимо социальной рекламы и видеороликов, проводится работа с каждым родителем отдельно. Прошлой осенью был создан сервис информирования родителей: оповещения приходят в виде пуш-уведомлений, смс и по электронной почте, в них содержится информация о прививке, которую советуют сделать ребенку в определенном возрасте, а также о возможном заболевании при отказе от нее. Если данных о прививке по какой-то причине нет в карте, то родителям приходит напоминание, что нужно обратиться в поликлинику и предоставить эти сведения.

С середины января пациенты поликлиник Москвы получили доступ к электронным медицинским картам. Теперь они могут отслеживать выданные направления, записи на прием, а также получать результаты анализов онлайн. Самостоятельно получить доступ к своей медицинской карте и картам детей могут пациенты поликлиник старше 15 лет при наличии оформленного в Москве полиса ОМС. "Карту мы запустили месяц назад, на сегодняшний день около 190 тыс. москвичей открыли электронные карты, более 30 тыс. карт - детские", - отметила Ракова.

По ее словам, в текущем году в системе также планируется открыть дополнительные разделы: результаты диспансеризации, выписанные рецепты, карту вакцинации детей, информацию о вызовах скорой помощи. Кроме того, москвичи получат возможность самостоятельно загружать в карту анализы, снимки и выписки, сделанные в частных медучреждениях.

В новость были внесены изменения (12:53 время мск) — добавлены подробности по тексту.