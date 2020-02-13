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Количество несчастных случаев на МЖД с начала года снизилось на 22%

Основными причинами получения травм являются хождение по железнодорожным путям в неустановленных местах и нахождение на пешеходном настиле во время движения поезда

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Количество несчастных случаев на Московской железной дороге (МЖД) снизилось на 22% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщила в четверг пресс- служба компании.

"С начала 2020 года на МЖД на 22% снизилось количество несчастных случаев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом количество смертельных происшествий уменьшилось на 27%", - говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, основными причинами получения травм являются хождение по железнодорожным путям в неустановленных местах, нахождение на пешеходном настиле во время движения поезда, попытки взобраться на платформу или спрыгнуть с нее. Усугубляют ситуацию гаджеты, на которые отвлекаются подростки.

В целях безопасности и предотвращения несчастных случаев на МЖД в 2020 году запланировано построить 12 одноуровневых пешеходных переходов S-образной формы со светозвуковой сигнализацией, а также будет продолжено строительство тоннелей и конкорсов в рамках проекта Московские центральные диаметры (МЦД).

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Россия
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