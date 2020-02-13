Строительство пересадки между двумя станциями метро "Марьина Роща" началось в Москве

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Работы по строительству пересадки между станциями "Марьина Роща" Большого кольца (БКЛ) и Люблинско-Дмитровской линии метро начались в Москве. Об этом сообщила в четверг пресс-служба столичного департамента строительства.

"Строители приступили к сооружению наклонного тоннеля протяженностью свыше 25 м с "Марьиной Рощи" Большого кольца на одноименную станцию Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена. Строительство пересадочного узла займет не менее восьми месяцев", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента строительства Рафика Загрутдинова.

"Марьина Роща" Большой кольцевой линии (проектное название "Шереметьевская") - пилонная станция глубокого заложения на севере Москвы, на пересечении улицы Шереметьевская и 3-го проезда Марьиной Рощи. В пресс-службе отметили, что особенностью станции станет ее облик в стиле дворянской усадьбы: пилоны облицуют гранитом и стилизуют под выпуклые фарфоровые колонны. Станция входит в состав северо-восточного участка БКЛ, включающего "Ржевскую", "Стромынку", "Рубцовскую", "Лефортово" и "Авиамоторную". "Марьину Рощу" БКЛ планируется открыть в 2022 году.