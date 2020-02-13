Доходы бюджета Москвы от торгового сбора в 2019 году превысили 8 млрд рублей

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Доходы бюджета Москвы от торгового сбора по итогам 2019 года превысили 8 млрд рублей и выросли к аналогичному периоду 2018 года на 4,5%, сообщила в четверг пресс-служба столичного департамента экономической политики и развития.

"Поступления торгового сбора в бюджет Москвы в 2019 году составили 8,03 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 2018 годом на 4,5%. Рост поступлений связан с увеличением количества объектов торговли, которые уплачивают торговый сбор. За год их число выросло на 4,8% и составило 87 тыс. объектов", - цитирует пресс-служба вице-мэра Москвы Владимира Ефимова.

По словам главы департамента Дениса Тихонова, которого также цитирует пресс-служба, в прошлом году были выявлены и поставлены на налоговый учет 8 тыс. торговых объектов.

Торговый сбор - это фиксированный обязательный платеж, который взимается с конкретного объекта торговли. Он был введен в Москве с 1 июля 2015 года и за все это время принес столичному бюджету почти 34 млрд рублей. Для стимулирования развития работающего в сфере торговли малого бизнеса с 1 июля 2019 года были снижены ставки торгового сбора для магазинов площадью до 300 кв. м.