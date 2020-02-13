Мосжилинспекция проверит спецсчета на капремонт около 3,2 тыс. многоквартирных домов

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Мосжилинспекция проводит проверку расходования средств на капитальный ремонт владельцами специальных счетов, проверке подлежат почти 3,2 тыс. многоквартирных домов Москвы. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

"В 3156 многоквартирных домах, что составляет 11% от общего количества домов, включенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества на территории города Москвы, собственники помещений формируют фонды капитального ремонта на специальных счетах. Из них в 384 многоквартирных домах предусмотрено, в рамках краткосрочной программы, выполнение работ по капитальному ремонту в 2018-2020 годах. По данным отчетов по состоянию на начало года в 228 многоквартирных домах начаты работы по капитальному ремонту, на которые израсходовано более 1 млрд рублей. По остальным 156 домам капитальный ремонт не производился", - сообщил начальник Мосжилинспекции Олег Кичиков, чьи слова приводит пресс-служба.

Там уточнили, что согласно внесенным в жилищное законодательство изменениям владелец специального счета по запросу органа государственного жилищного надзора обязан предоставить сведения о сумме зачисленных на специальный счет платежей собственников всех помещений в многоквартирном доме, об остатке средств на специальном счете, о всех операциях по специальному счету, включая сведения, содержащиеся в документах, послуживших основанием для совершения операций по перечислению (списанию) со специального счета денежных средств, путем представления копий таких документов. В целях контроля за расходованием средств со специальных счетов, обеспечения их целевого использования Мосжилинспекция направила соответствующие запросы в адрес владельцев специальных счетов, по которым осуществлялось списание накопленных средств фондов капитального ремонта.

"В случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, формирующем фонд капитального ремонта на специальном счете, не будет проведен в срок, предусмотренный региональной программой, такой дом, в соответствии с действующим законодательством, переводится на счет регионального оператора. Таким образом, в случае невыполнения работ по капитальному ремонту до конца 2020 года, взносы на капитальный ремонт, собранные собственниками помещений в 156 домах, будут переведены на счет регионального оператора", - добавили в пресс-службе.

По словам Кичикова, с начала реализации региональной программы за неисполнение взятых на себя обязательств 14 многоквартирных домов были переведены на счет регионального оператора. При выявлении подозрительных операций по специальному счету, случаев нецелевого расходования средств, материалы проверок будут направлены в правоохранительные органы.