Жилой дом в псевдорусском стиле отремонтируют за счет столичного Фонда капремонта

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Четырехэтажный доходный дом 1915 года постройки отремонтирует Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы. Здание относится к псевдорусскому или, как его еще называют, неорусскому стилю, сообщается в четверг на портале мэра и правительства Москвы.

"В Мещанском районе города Москвы отремонтируют жилое здание, которое относится к ансамблю подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры (Троицкое подворье). Специалисты Фонда капитального ремонта многоквартирных домов приведут в порядок крышу, фасад, подъезды, а также инженерные системы холодного водоснабжения, канализации и центрального отопления", - говорится в сообщении.

Доходный дом возвели по проекту архитектора А. А. Латкова в начале прошлого века. В 1930-х годах здание передавали различным учреждениям и конторам, тогда же были надстроены два этажа без привязки к общему стилю. Сегодня доходный дом имеет статус выявленного объекта культурного наследия, отмечается на портале.

Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах реализуется в Москве с июля 2015 года. Она включает более 28 тыс. домов общей площадью порядка 258 млн кв. м. Запланирован ремонт 356 тыс. инженерных систем и конструктивных элементов, а также замена 112 тыс. лифтов.