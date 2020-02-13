{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Жилой дом в псевдорусском стиле отремонтируют за счет столичного Фонда капремонта

Здание имеет статус выявленного объекта культурного наследия

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Четырехэтажный доходный дом 1915 года постройки отремонтирует Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы. Здание относится к псевдорусскому или, как его еще называют, неорусскому стилю, сообщается в четверг на портале мэра и правительства Москвы.

"В Мещанском районе города Москвы отремонтируют жилое здание, которое относится к ансамблю подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры (Троицкое подворье). Специалисты Фонда капитального ремонта многоквартирных домов приведут в порядок крышу, фасад, подъезды, а также инженерные системы холодного водоснабжения, канализации и центрального отопления", - говорится в сообщении.

Доходный дом возвели по проекту архитектора А. А. Латкова в начале прошлого века. В 1930-х годах здание передавали различным учреждениям и конторам, тогда же были надстроены два этажа без привязки к общему стилю. Сегодня доходный дом имеет статус выявленного объекта культурного наследия, отмечается на портале.

Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах реализуется в Москве с июля 2015 года. Она включает более 28 тыс. домов общей площадью порядка 258 млн кв. м. Запланирован ремонт 356 тыс. инженерных систем и конструктивных элементов, а также замена 112 тыс. лифтов.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Очередной этап городского экскурсионного проекта "Открой#Моспром" стартует 20 февраля
Кроме экскурсий организаторы проведут интерактивные мастер-классы и интеллектуальные игры
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС