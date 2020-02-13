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Николай Валуев стал лицом второй Спартакиады промышленников Москвы "Моспром"

Соревнования начнутся 14 марта

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Чемпион мира по боксу в тяжелом весе, депутат Государственной думы Николай Валуев стал лицом II Спартакиады "Моспром" среди работников промышленных предприятий и студентов профильных вузов столицы, сообщила в четверг пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Нам очень повезло, что Николай Валуев согласился быть проводником наших идей в спортивные массы и стал амбассадором Спартакиады "Моспром". Он много делает сегодня для популяризации здорового образа жизни на всероссийском уровне, а теперь присоединился и к промышленному движению столицы. Думаю, что пример Николая Валуева - стимул для многих заниматься спортом, в том числе боксом, который в этом году впервые вошел в программу Спартакиады", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.

По словам Валуева, которого также цитирует пресс-служба, Спартакиады среди промышленников - мировой тренд. "Важно, что и столица теперь - законодатель этого движения. Для меня участие в этом мероприятии - это новый опыт, новая аудитория. Это тысячи промышленников, которым не безразличен спорт и активный образ жизни", - сказал депутат.

Вторая Спартакиада для работников промышленных предприятий Москвы "Моспром" стартует 14 марта. Соревнования пройдут по восьми дисциплинам: к ранее вошедшим в программу видам спорта, таким как мини-футбол, стритбол, волейбол, настольный теннис, легкая атлетика и шахматы, добавятся новые - хоккей и бокс. Отборочные соревнования Спартакиады пройдут с 14 марта по 25 апреля, по итогам отборов будут определены восемь лучших команд московских предприятий и восемь команд вузов. Эти команды примут участие в финале, который состоится в спортивном комплексе "Лужники" 30 мая 2020 года.

Спартакиада "Моспром" - это комплексные соревнования среди работников промышленных предприятий и студентов профильных вузов столицы. Организатором Спартакиады выступает департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы. Первая Спартакиада прошла в столице с 1 июня по 21 сентября 2019 года. В состязаниях по шести видам спорта приняли участие почти 3 тыс. промышленников, представляющих 100 предприятий и 14 инженерных вузов.

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