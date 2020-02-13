Очередной этап городского экскурсионного проекта "Открой#Моспром" стартует 20 февраля

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Очередной этап акции "Открой#Моспром", посвященной экскурсиям на столичные промышленные предприятия, пройдет с 20 по 22 февраля. В течение трех дней жители Москвы смогут бесплатно посетить 29 промышленных площадок столицы, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Один из самых популярных образовательных городских проектов "Открой#Моспром" начинает свою работу в 2020 году. В феврале для участников проекта свои двери откроют 29 московских промышленных площадок - 23 предприятия и шесть музеев. Кроме экскурсий на производство, горожан ждут интерактивные мастер-классы и интеллектуальные игры, посвященные московской промышленной отрасли", - цитирует пресс-служба вице-мэра Москвы Владимир Ефимова.

В 2020 году в рамках проекта экскурсии впервые пройдут на шести московских предприятиях: инновационный завод по переработке пластика "Экопласт", стратегическое предприятие оборонно-промышленного комплекса России НПП "Темп" им. Ф. Короткова, Агрохолдинг "Московский", ведущий разработчик и производитель электрооборудования АО "Аэроэлектромаш", а также музей одного из крупнейших предприятий авиакосмической отрасли - АО "НПО "Молния", посвященный истории Тушинского машиностроительного завода.

Кроме того, свои двери не в первый раз для посетителей откроют такие заводы, как Coca-Cola HBC Россия, "Очаково", ПАО "Микрон", кондитерский концерн "Бабаевский", МТЗ Трансмаш, ПК "Салют", кондитерско-булочный комбинат "Черемушки", фабрика мороженого "Баскин Роббинс", фабрика "Большевичка", Музеи авиастроительных предприятий ПАО "Ил" и ПАО "Туполев" и многие другие.

"Мы работаем над расширением аудитории нашего проекта, чтобы каждый житель столицы смог посетить предприятия московской промышленности, собственными глазами увидеть процессы производства. Для этого мы привлекаем новые заводы. В 2019 году свои двери для посетителей открыли 30 предприятий и пять промышленных музеев Москвы. Сегодня мы ведем переговоры еще с 50 заводами. Несколько из них можно будет посетить уже в феврале. Для студентов, которые также являются для нас важными гостями, мы прорабатываем вопросы прохождения практики и трудоустройства на предприятия. Но не оставляем в стороне и образовательно-развлекательный аспект. В этот раз мы проведем интеллектуальную игру в популярном формате "квиз", в которой смогут принять участие более 150 человек", - отметил глава департамента Александр Прохоров, слова которого приводятся в сообщении.