{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Очередной этап городского экскурсионного проекта "Открой#Моспром" стартует 20 февраля

Кроме экскурсий организаторы проведут интерактивные мастер-классы и интеллектуальные игры

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Очередной этап акции "Открой#Моспром", посвященной экскурсиям на столичные промышленные предприятия, пройдет с 20 по 22 февраля. В течение трех дней жители Москвы смогут бесплатно посетить 29 промышленных площадок столицы, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Один из самых популярных образовательных городских проектов "Открой#Моспром" начинает свою работу в 2020 году. В феврале для участников проекта свои двери откроют 29 московских промышленных площадок - 23 предприятия и шесть музеев. Кроме экскурсий на производство, горожан ждут интерактивные мастер-классы и интеллектуальные игры, посвященные московской промышленной отрасли", - цитирует пресс-служба вице-мэра Москвы Владимир Ефимова.

В 2020 году в рамках проекта экскурсии впервые пройдут на шести московских предприятиях: инновационный завод по переработке пластика "Экопласт", стратегическое предприятие оборонно-промышленного комплекса России НПП "Темп" им. Ф. Короткова, Агрохолдинг "Московский", ведущий разработчик и производитель электрооборудования АО "Аэроэлектромаш", а также музей одного из крупнейших предприятий авиакосмической отрасли - АО "НПО "Молния", посвященный истории Тушинского машиностроительного завода.

Кроме того, свои двери не в первый раз для посетителей откроют такие заводы, как Coca-Cola HBC Россия, "Очаково", ПАО "Микрон", кондитерский концерн "Бабаевский", МТЗ Трансмаш, ПК "Салют", кондитерско-булочный комбинат "Черемушки", фабрика мороженого "Баскин Роббинс", фабрика "Большевичка", Музеи авиастроительных предприятий ПАО "Ил" и ПАО "Туполев" и многие другие.

"Мы работаем над расширением аудитории нашего проекта, чтобы каждый житель столицы смог посетить предприятия московской промышленности, собственными глазами увидеть процессы производства. Для этого мы привлекаем новые заводы. В 2019 году свои двери для посетителей открыли 30 предприятий и пять промышленных музеев Москвы. Сегодня мы ведем переговоры еще с 50 заводами. Несколько из них можно будет посетить уже в феврале. Для студентов, которые также являются для нас важными гостями, мы прорабатываем вопросы прохождения практики и трудоустройства на предприятия. Но не оставляем в стороне и образовательно-развлекательный аспект. В этот раз мы проведем интеллектуальную игру в популярном формате "квиз", в которой смогут принять участие более 150 человек", - отметил глава департамента Александр Прохоров, слова которого приводятся в сообщении.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Начальную школу с детским садом откроют осенью в районе Куркино в Москве
Школа будет рассчитана на 200 учеников, детский сад на 100 мест
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС