Начальную школу с детским садом откроют осенью в районе Куркино в Москве

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Строительство нового здания начальной школы №1985 с дошкольным отделением на 300 мест на Воротынской улице в Москве будет завершено в 2020 году, сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин после осмотра хода его строительства.

"Район Куркино молодежный, поэтому требуется строительство школьных, дошкольных учреждений. За последние годы построили семь объектов, но этого оказалось мало, строим еще два. Один из них практически готов и будет сдан в сентябре, и еще один должен быть [сдан] в 2021 году", - сказал Собянин.

В трехэтажном здании площадью 6,2 тыс. кв. м, возводимом по индивидуальному проекту, разместятся классы начальной школы на 200 учеников и группы детского сада на 100 мест. Разделение мест на школьные и дошкольные является примерным. Это будет здание-трансформер: в зависимости от потребности в нем можно разместить либо начальную школу, либо детский сад, либо совмещать обе функции. Финансирование строительства осуществляется за счет бюджета Москвы по городской адресной инвестиционной программе. Школа №1985, основанная в 2002 году, сейчас является образовательным комплексом, в состав которого входят одно школьное здание и три здания для дошкольников.

Школа будет построена по программе "Мой район", еще один учебный корпус на 550 мест с детским садом на 150 мест на Юровской улице в Куркине находится в стадии строительства. Начиная с 2012 года в Куркине уже построено пять детских садов и две школы.

По словам мэра, по этой же программе запланировано благоустройство двух территорий образовательных учреждений, девяти дворов и 67 подъездов многоквартирных домов. "Прошу лично контролировать: мои поручения и обещания, которые даны жителям, должны быть выполнены", - резюмировал мэр.

С 2011 года в Москве было построено 371 здание образовательных учреждений, в том числе 275 детских садов и 96 школ, 245 объектов построены за счет городского бюджета, 126 - за счет инвесторов. В 2019 году в столице введены в эксплуатацию 33 детских сада и восемь школьных зданий, с начала 2020 года введены в эксплуатацию два объекта образования. До конца года планируется построить еще 11 детских садов и 24 школьных здания.