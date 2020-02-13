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Пробки на дорогах в Москве возросли до восьми баллов

Движение затруднено по Садовому и Третьему транспортному кольцам, Котельнической, Раушской, Софийской и Пречистенской набережым, Большому Москворецкому мосту

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Заторы на дорогах Москвы в четверг вечером достигли восьми баллов из максимальных 10, следует из данных сервиса "Яндекс. Пробки" на 19:00 мск.

Движение затруднено, в частности, по Садовому и Третьему транспортному кольцам, Котельнической, Раушской, Софийской и Пречистенской набережым, Большому Москворецкому мосту. Кроме того, пробки наблюдаются в центре города на Тверской улице и на Новом Арбате.

Также на МКАДе движение местами затруднено на западе, северо-западе, юго-западе по внешней стороне, на юго-востоке - по внутренней. На вылетных магистралях движение почти не затруднено: небольшие скопления автотранспорта на Ленинградском шоссе в сторону области.

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Россия
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