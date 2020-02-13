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ЦОДД обращает внимание водителей на сложную обстановку на дорогах Москвы из-за гололедицы

На дорогах столицы наблюдаются заторы семь-восемь баллов

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендует водителям в Москве соблюдать дистанцию на дорогах и пользоваться общественным транспортом из-за минусовой температуры и гололедицы.

"На улице минусовая температура, на дороге лед. ДТП - полно. Водители стараются ехать аккуратно и медленно. Из-за этого заторы - 7-8 баллов. Но есть же метро, МЦК и МЦД! Всем остальным - терпения и дистанции", - говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.

Ранее в Гидрометцентре сообщали, что в четверг в Москве местами ожидается гололедица.

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Россия
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